الغانمي من السعودية: العراق يحرص على تكثيف الجهود مع دول الجوار للقضاء على الارهاب  

2021/02/22 | 18:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، من العاصمة السعودية الرياض، أن العراق يحرص على تكثيف الجهود مع دول الجوار للقضاء على الارهاب والجريمة .وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه “بعد أن وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم أمس الأحد، على رأس وفد ضم عدداً من قادة الوزارة، الى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي وسط حفاوة كبيرة واستقبال مهيب، أجرى اليوم برفقة ناصر الداوود نائب وزير الداخلية السعودي زيارة الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للأدلة الجنائية، كما زار […]

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