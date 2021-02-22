2021/02/22 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الأحداث التي تشهدها محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إنه "قتل متظاهر وإصيب ١٦ آخرين بينهم ١٢ شخصاً من القوات الامنية خلال احداث الناصرية".وتشهد محافة ذي قار، احتجاجات واسعة تخللتها عمليات "كر وفر" بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وذلك للمطالبة بإقالة المحافظ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى من المتظاهرين والأمن في احداث الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى من المتظاهرين والأمن في احداث الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).