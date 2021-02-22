داخلية كردستان: تم تحديد الجهة التي هاجمت أربيل وننتظر من بغداد اعتقالهم

2021/02/22 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد تحديد الجهة التي تقف وراء عملية استهداف مطار أربيل ومقر التحالف الدولي مشيرا إلى أن المنفذين تسللوا إلى داخل الإقليم بغية تنفيذ هجماتهم الصاروخية.

وقال إن داعش ليست المنظمة الإرهابية الوحيدة في البلاد، وهناك جماعات إرهابية أخرى، مما يتطلب منا مشتركا أكبر بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي وجميع الأطراف التي تحارب الإرهاب في البلاد.

وأضاف ريبر احمد ان الإقليم سلم الحكومة العراقية معلومات كاملة عن المتورطين بالهجمات بهدف اعتقال المتهمين وتسليمهم للسلطات القضائية.

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