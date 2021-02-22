2021/02/22 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين (22 شباط 2021)، عن قيام وزارة الصحة والبيئة حملة فحوصات لفريق النجف في الوحدة التدريبية المسائية اليوم، بعد تزايد عدد الاصابات بكورونا في المحافظة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" ملاكات وزارة الصحة والبيئة قامت بعملية فحص لاعبي فريق النجف الرياضي والملاك التدريبي خلال الوحدة التدريبية للفريق على ملعب النجف الدولي (الملعب الثانوي)".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت اليوم الاثنين عن تزايد عدد الاصابات في محافظة النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مسحات كورونا للاعبي النجف الكروي بعد تزايد عدد الاصابات في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مسحات كورونا للاعبي النجف الكروي بعد تزايد عدد الاصابات في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).