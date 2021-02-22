مصدر: فرض حظر شامل في الناصرية

2021/02/22 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني ، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية فرضت حظراً شاملاً في مدينة الناصرية مساء اليوم.

واوضح المصدر إن "القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال الشامل في مدينة الناصرية على خلفية الاشتباكات بينها وبين المتظاهرين".

واضاف أن "الاشتباكات تسببت بسقوط شهيد بين صفوف المتظاهرين وإصابة 18 اخرين ، فيما إصيب 12 منتسابا أمنيا من القوات الأمنية".

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