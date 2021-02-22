استشهاد متظاهر واصابة 16 اخرين بينهم شرطة في الناصرية

2021/02/22 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف مصدر طبي في ذي قار عن استشهاد متظاهر واصابة 16 اخرين بينهم شرطة بجروح اثر صدامات مع الاجهزة الامنية عصراليوم .وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان : الصدامات الاخيرة بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين اسفرت عن استشهاد متظاهر واصابات 16 اخرين بجروح بينهم 12 من منتسبي الشرطة.ولفت الى ان : الناصرية شهدت تظاهرات منذ صباح اليوم لتتطور الاحداث الى مصدامات مع الاجهزة الامنية./انتهى3

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