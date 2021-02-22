وزير الصحة والبيئة يبحث مع السفير الامريكي التعاون المشترك لمجابهة جائحة كورونا

2021/02/22 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي مع السفير الامريكي ماثيو تولر سبل التعاون المشترك بين البلدين لمجابهة جائحة كورونا .واكد الوزير / حسب بيان للوزارة / اهمية التعاون فيما يخص تدريب ملاكات وزارة الصحة والاستفادة من الخبرات في مجال تطوير الواقع البيئي للنهوض بالواقع الصحي للبلد./انتهى3

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