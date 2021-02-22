الكاظمي يؤكد على اعتماد الحوكمة الألكترونية بمؤسسات الدولة

2021/02/22 | 19:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على أهمية الإسراع في إعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة الألكترونية....

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