2021/02/22 | 19:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ذي قار: مقتل وإصابة 18 شخصاً باحتجاجات الناصرية (تحديث) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/22 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار: مقتل وإصابة 18 شخصاً باحتجاجات الناصرية (تحديث)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار: مقتل وإصابة 18 شخصاً باحتجاجات الناصرية (تحديث)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).