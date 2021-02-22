2021/02/22 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرشد الإيراني علي خامنئي: ايران ستزيد من معدل تخصيب اليورانيوم وفق حاجتها.

– خامنئي: اذا أرادت إيران انتاج السلاح النووي فان أحدا لا يستطيع منعها.

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