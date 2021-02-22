2021/02/22 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماع دوي انفجار في محيط "الخضراء" وانطلاق صافرات الانذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/22 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي انفجار في محيط "الخضراء" وانطلاق صافرات الانذار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع دوي انفجار في محيط "الخضراء" وانطلاق صافرات الانذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).