سقوط ثلاثة صواريخ داخل المنطقة الخضراء


سقوط ثلاثة صواريخ داخل المنطقة الخضراء
2021/02/22 | 19:42 - المصدر: شفق نيوز
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