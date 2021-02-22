غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة اتلانتا

2021/02/22 | 19:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة النادي الملكي لمواجهة أتالانتا ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة أتالانتا وريال مدريد ستقام على ملعب أتلتي أزوري في مدينة بيرجامو الإيطالية، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت قائمة ريال مدريد غيابات بالجملة بسبب الإصابات التي يعاني منها فريق زين الدين زيدان، أبرزها المهاجم كريم بنزيما الذي لم يتعاف بعد، بالإضافة لـ إيدين هازارد وسيرجيو راموس.

مارسيلو وكارفخال وكذلك أرديوزولا خارج القائمة، بينما ظهر 5 لاعبين شباب، يعوّل عليهم زيدان في مواجهة الفريق الإيطالي.

قائمة ريال مدريد ضد اتالانتا:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: فاران، ناتشو، ميندي، شيست، ميجيل.

وسط الملعب: كروس، كاسيميرو، مودريتش، إيسكو، أريباس، بلانكو.

الهجوم: أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، هوجو دورو.



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