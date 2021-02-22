2021/02/22 | 19:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أربع مراحل لإنهاء الإغلاق الناجم عن الوباء، مع هدف لإعادة فتح الاقتصاد بالكامل اعتبارًا من 21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يحدد أربع مراحل لإنهاء الإغلاق في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يحدد أربع مراحل لإنهاء الإغلاق في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).