2021/02/22 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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