تزامنا مع مقاضاة المسؤولين عن العنف الدموي / بوليفيا تعيد قرض صندوق النقد الموروث من الانقلابيين - رشيد غويلب

2021/02/22 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بوليفيا لا تريد المزيد من ابتزاز المؤسسات المالية العالمية.



ولهذا أعلن البنك المركزي البوليفي، الأربعاء الفائت، أنه اعاد قرضًا تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من قبل حكومة الانقلاب في نيسان 2020.



وقد تم تحويل ما مجموعه 351,5 مليون دولار أمريكي، منها 327,2 مليون دولار مبلغ القرض الأصلي 327,2 و24.3 مليون دولار فارق أسعار الصرف والفوائد والعمولات التي تراكمت في تسعة أشهر فقط.واكد رئيس البنك ......





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