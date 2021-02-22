خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء

2021/02/22 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

أفادت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، بسقوط صاروخين على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية، في بيان مقتضب تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء” وسط بغداد.

وأشارت الى أن “ذلك لم يسفر عن وقوع إصابات”، مؤكدة أن “المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية”.



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