2021/02/22 | 19:57 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وأشارت الى أن “ذلك لم يسفر عن وقوع إصابات”، مؤكدة أن “المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المعلومة/ بغداد.
أفادت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، بسقوط صاروخين على المنطقة الخضراء.
وقالت الخلية، في بيان مقتضب تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء” وسط بغداد.
وأشارت الى أن “ذلك لم يسفر عن وقوع إصابات”، مؤكدة أن “المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية”.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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