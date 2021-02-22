2021/02/22 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، والمتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية".وأضافت "سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تعلن سقوط صاروخين على الخضراء: انتظروا التفاصيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية تعلن سقوط صاروخين على الخضراء: انتظروا التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).