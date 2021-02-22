الحشد الشعبي يحسم الجدل بشأن وجوده في سنجار

2021/02/22 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بياناً بشأن أنباء عن تواجد قواته في سنجار.

وقال الحشد في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "ينفي الانباء التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطويق مقرا لمديرية امن الحشد الشعبي في قضاء سنجار شمالي البلاد من قبل العمليات المشتركة".

واكد البيان، ان "الحشد الشعبي ليس لديه اي مقر داخل قضاء سنجار".

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