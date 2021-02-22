صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسب الحجامي - مدير عام صحة الكرخ

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : عدد الاصابات 693 موزعة كالآتي :

أبو دشير -----------------25أبو غريب ----------------17الإسكان------------------3الاعلام------------------53البياع-------------------28التاجي------------------12التراث-------------------1الحرية------------------36الخطيب----------------11الدورة------------------24الدولعي-----------------1السيدية---------------- 17الشرطة الرابعة-----------2الشعلة-----------------43الصالحية ----------------4الطارمية----------------6العامرية ----------------16العطيفية ---------------8العلاوي-----------------5الغزالية----------------23القادسية ----------------9الكاظمية---------------63المحمودية-------------52المكاسب-------------- -3المنصور ---------------21الوشاش----------------6اليرموك--------------- 19جكوك-----------------8حي الجامعة-----------13حي الجهاد------------57حي الخضراء------------8حي العامل------------66حي العدل -------------14حي الفرات-------------5شارع حيفا--------------5كرادة مريم--------------2ناحية الرشيد------------2سكنة جانب الرصافة ------3محافظة النجف----------1محافظة بابل------------1

الشفاء:420الوفيات:1

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