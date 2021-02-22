الحشد الشعبي ينفي أنباء انتشاره في سنجار

2021/02/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت مديرية امن الحشد الشعبي، الإثنين، 22 شباط، 2021، أنباء انتشاره في سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ننفي الانباء التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطويق مقرا لمديرية امن الحشد الشعبي في قضاء سنجار شمالي البلاد من قبل العمليات المشتركة".

واضاف البيان أنه "نؤكد ايضا ان الحشد الشعبي ليس لديه اي مقر داخل قضاء سنجار".

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