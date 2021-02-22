الإعلام الأمني يصدر بياناً بشأن قصف الخضراء

2021/02/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بياناً بشأن قصف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، والمتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، بصاروخي كاتيوشا.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء، قرب جسر السجود".

وأضاف أن "صافرات الانذار انطلقت من داخل السفارة الأميركية بعد سقوط الصاروخين"، دون مزيد من التفاصيل.

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