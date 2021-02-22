الحشد الشعبي يشرع بانشاء صد دفاعي بطول ٢٠ كم يفصل حقول نفط خانة عن المناطق الصحراوية

2021/02/22 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شرعت مديرية الهندسة في هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع اللواء الأول بالحشد ، الاثنين، بانشاء ساتر وصد دفاعي بطول ٢٠ كم يمتد حول حقول نفط خانة بمحافظة ديالى وفصلها عن المناطق الصحراوية.وقال معاون مسؤول حركات اللواء الاول جعفر باقر بحسب اعلام الحشد الشعبي، إن “مديرية الهندسة في هيئة الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بإنشاء خندق ضخم وساتر صد دفاعي بطول ٢٠ كم حول حقول نفط خانة بمحافظة ديالى وفصلها عن المناطق الصحراوية”.وأضاف باقر، أن “الخندق يهدف الى منع اي عمليات تسلل لداعش الى المناطق المحررة”، مبينا أن “الحشد الشعبي سخر عددا من الآليات في قاطع عمليات اللواء الاول في ديالى لفتح السواتر وانشاء الطرق النيسمية”./انتهى2

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