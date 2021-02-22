2021/02/22 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات,.وقالت في بيان ان صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، مبينة ان المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية، ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء من دون وقوع إصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء من دون وقوع إصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).