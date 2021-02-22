استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء ببغداد

2021/02/22 | 20:10 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الإعلام الأمني تأكيده "سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات".

من جهته، أفاد مراسلنا بأن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد.

صواريخ كاتيوشا تم ضبطها وسط بغدلد العام الماضي بعد استهداف سابق للسفارة الأميركية

وقال إن إحدى القذائف سقطت خارج محيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الأخريان داخلها.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام عراقية تصاعد الدخان من داخل السفارة الأميركية التي تقع في المنطقة الخضراء.

ودوت صافرات الإنذار داخل "قاعدة التوحيد الثالثة" بالسفارة الأميركية مع تحليق طيران مروحي مسير ، إثر الهجوم.

صاروح كاتيوشا تم ضبطه في بغدلد العام الماضي بعد استهداف سابق للسفارة الأميركية

والهجوم هو الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.

ويتكرر في العراق مؤخراً استهداف السفارة الأميركية والقواعد العسكرية التي تأوي جنوداً أميركيين، وكان آخرها هجوم اربيل الذي خلف قتيلاً بين المدنيين وعدد من الجرحى، بينهم عسكري أميركي.

وتتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية موالية لإيران بإطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية القواعد التي تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق.

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