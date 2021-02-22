شاهد.. قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد

2021/02/22 | 20:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بأربعة صواريخ....

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