2021/02/22 | 20:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، باستهداف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد برشقة صواريخ مساء اليوم الأثنين.وذكر المصدر، ان “محيط السفارة تعرض لقصف بما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا”.وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصف صاروخي يستهدف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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