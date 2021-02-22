2021/02/22 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

– سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء واطلاق صافرات الانذار فيها.

– مصدر أمني: الصواريخ سقطت خلف السفارة التركية وقرب مقر قيادة عمليات بغداد.

– مصدر أمني: الصواريخ انطلقت من حي العدل غربي بغداد.

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