مصدر: جرحى بين المواطنين في قصف الخضراء

2021/02/22 | 20:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن عدة مواطنين جرحوا جراء قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقال المصدر، إن “عدة مواطنين جرحوا جراء القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء وسط بغداد”.وأضاف، أن “سيارات الإسعاف هرعت لنقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.وكانت المنطقة الخضراء تعرضت مساء اليوم، لرشقة بعدة صواريخ، سقط أحدها قرب مقر الأمن الوطني، وآخر قرب من قصر السجود.

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