الجزائر: لنجعل من 22 فيفري 2021 انطلاقة أخرى لحراكنا الشعبي - سمير لرابي

2021/02/22 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_لرابي 22 فيفري 2019 – 22 فيفري 2021، عامين تمر على السيرورة الثورية في الجزائر، هي انتفاضة شعبية بدأت ضد العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة و تطورت نحو المطالبة برحيل السلطة و جميع رموزها.



الشعب المنتفض لم يطالب بتحسينات في نمط الحكم ولكن تغيير شامل و راديكالي لمنظومة الحكم، اي وجوب الدخول في مرحلة تأسيسية مبنية على السيادة الشعبية.



اذا كانت العهدة الخامسة كانت سبباً مباشراً في الانتفاضة ......





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