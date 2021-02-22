2021/02/22 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_المرخي تجسدت روح التلاحم الوثيق بين مناضلي جبهة التحرير الوطني والحركة العمالية في معرفة العمل الوطني بين المدّ والجزر في مراحل مختلفة، لدفع عجلة النضال اليومي مع أهمية التركيز على العمل الجماهيري، الذي يعتبر الأساس لكسب الجبهة للقواعد الجماهيرية من مختلف أطياف المجتمع البحريني.وقد ثبت هذا في الاحتفال المهيب بمناسبة الأول من مايو عام 1974، الذي أقيم في نادي البحرين بالمحرق، الذي حضرته حشود جم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محطات مضيئة من نضال حركتنا العمالية – 5 - جواد المرخي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محطات مضيئة من نضال حركتنا العمالية – 5 - جواد المرخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).