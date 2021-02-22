التربية النيابية تصدر بياناً بشأن تخصيصات المحاضرين في الموازنة

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، بياناً بشان التخصيصات المالية لكافة المحاضرين.

وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، في بيان صحفي، “تبارك لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري للزملاء المحاضرين في جميع مديريات التربية في المحافظات العراقية ادراج التخصيصات المالية لكافة المحاضرين وبالاعداد المذكورة في كتاب وزارة التربية”.

واضافت انه “تم توفير التخصيصات المالية اللازمة لكل المحاضرين في الموازنة العامة للعام ٢٠٢١ بعد الجهود والعمل الدؤوب من قبل لجنة التربية والتواصل المستمر مع اعضاء اللجنة المالية من اجل ان تتضمن الموازنة نص بتحويل المحاضرين الى عقود”.

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