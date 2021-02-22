الاعلام الامني تعلن سقوط صاروخين على الخضراء

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، والمتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية”.

وأضافت “سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً”.

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