2021/02/22 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، حقيقة وجود قواتها في سجنار.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنها “تنفي الانباء التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطويق مقرا لمديرية امن الحشد الشعبي في قضاء سنجار شمالي البلاد من قبل العمليات المشتركة”.وأضاف البيان أن الهيئة “تؤكد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يوضح حقيقة انتشاره في سنجار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يوضح حقيقة انتشاره في سنجار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يوضح حقيقة انتشاره في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).