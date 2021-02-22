أربيل.. بافل طالباني يبعث رسالة الى قناصل وممثلي الدول

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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اقامة مراسم تشييع المناضل شهاب وهاب في النرويج

اقيمت اليوم الجمعة مراسيم تشييع الدكتور شهال وهاب في مقبرة الفاسيت في مملكة النرويج.

وجرت المراسم بحضور عائلة الفقيد واصدقائه وممثل...

وفاة المناضل شهاب وهاب في النرويج الهجرة تعبّر عن قلقها ازاء اوضاع اللاجئين العراقيين في الاردن

الشاعرة برشنك الصالحي: الصدق معيار للناجحين

برشنك أسعد عبد السلام الصالحي شاعرة وكتابة كوردية من مدينة كركوك، حاصلة على شهادة بكالوريوس اداب فلسفة، بدأت بكتابة الشعر بعد أن وجدت نفسها بين طيات هذا الجنس الأدبي، تكتب الاشعار والكتابات النثرية...

رئيس نادي غاز الشمال: نسعى للارتقاء بفرقنا الرياضية منى منصور: العبرة بالعمل الجيد فهو الذي يفرض نفسه

خبير بايولوجي: عدم التزام المواطن بالاجراءات الوقائية يوصلنا الى حالة الانهيار

وصف خبير في المجال البايولوجي والفايروسات، الاجراءات التي فرضتها لجنة الصحة والسلامة الوطنية بالجيدة، مؤكدة انها ترتبط بشكل وثيق مع مدى التزام المواطن بالاجراءات الوقائية والصحية ضد تفشي فايروس كور...

جمانة الغلاي تكشف لـPUKmedia خطوات المفوضية لانتخابات العراق مفاوضات اللحظات الاخيرة بالتوافق بين اربيل وبغداد

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