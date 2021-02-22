الاعلام الأمني: صاروخان يستهدفان المنطقة الخضراء

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، مبينةإن المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية.

وأضافت: سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.

PUKmedia عن خلية الإعلام الأمني

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