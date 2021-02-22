العراق يطلب ملاقاة منتخب الكويت ودياً الشهر المقبل

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق يرغب في مواجهة الكويت ودياً (Getty)

طلب منتخب العراق لكرة القدم خوض مباراة ودية مع منتخب الكويت نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة إلى يونيو/حزيران المقبل بسبب فيروس كورونا.

وخاطبت الهيئة التطبيعية التي تشرف على تسيير كرة القدم العراقية، أمس الأحد، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية مارس/ آذار المقبل، ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وحقق منتخب العراق الفوز على منتخب الكويت بهدفين لهدف في السابع والعشرين من الشهر الماضي، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب البصرة الدولي جنوبي العراق، في زيارة تاريخية بعد 31 عاما على آخر مباراة جمعت المنتخبين في العراق.

وأرسلت الهيئة التطبيعية، الأحد، كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخب العراق للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من مارس/ آذار ضمن أيام (الفيفا دي).

وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض المباراة الودية بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى العراق، والحفاوة الكبيرة التي لقيها من الجماهير العراقية.

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