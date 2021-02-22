اتحاد علماء المسلمين: الموساد يسيطر على معسكرات “داعش” في سوريا ويقود بوصلة الانتحاريين

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، الاثنين، بان الموساد الاسرائيلي هو من يسيطر على معسكرات داعش في سوريا.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ادارة معسكرات داعش في سوريا انتقلت من سي اي اي الى الموساد الاسرائيلي الذي بان هو من يقود البوصلة منذ اشهر عدة لافتا الى منع الطيران الامريكي اي محاولات لقصف تلك المعسكرات وتامينها كلها ادلة يدركها الراي العام بان واشنطن هي راعية لاكبر تنظيم متطرف يهدد امن واستقرار العالم”.

واضاف،ان” خلق التنظيمات المتطرفة اجندة امريكية بدات منذ عقود طويلة والقاعدة وصولا الى داعش هي بذور خلقتها السي اي اي واعترافات قادة البيت الابيض دليل على ذلك مؤكدا بان امن العراق يبدا حاليا من تحصين الحدود مع سوريا لانه هناك اجندة يراد بها ضرب استقرار البلاد والهجمات الانتحارية في ساحة الطيران وماحدث في الطارمية وديالى وصلاح الدين في الاشهر الاخيرة كلها مؤشرات بان معدلات تدفق الارهابين من سوريا اصبح بمعدلات اكبر”.

وكان مناطق عدة في العراق شهدت في الاونة الاخيرة ارتفاعا في وتيرة الهجمات ومنها الانتحارية “.انتهى 25 ف

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