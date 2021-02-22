الحشد الشعبي يبين (حقيقة) تواجده في سنجار

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت مديرية امن الحشد الشعبي، الاثنين، بيانا حول انباء تداولت عن وجود الحشد الشعبي في قضاء سنجار شمالي البلاد.

اليكم نص البيان:

ننفي الأنباء التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطويق مقر لمديرية أمن الحشد الشعبي في قضاء سنجار شمالي البلاد من قبل العمليات المشتركة.

ونجدد التأكيد مرة أخرى بأن الحشد الشعبي ليس لديه أي مقر داخل قضاء سنجار .

مديرية أمن الحشد الشعبي

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