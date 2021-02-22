لجنة الشهداء البرلمانية توضح بشأن الاستثناءات الممنوحة للبعثيين

2021/02/22 | 20:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت لجنة الشهداء البرلمانية، الاثنين، اعتراضها على على كافة قرارات الاستثناء الممنوحة للبعثيين الذين تبوءوا مناصب او اعادتهم للوظيفة وتعدها باطلة ومخالفة للقانون.

وذكر رئيس اللجنة خلف عبدالصمد في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (22 شباط 2021)، انه "يرفض قرارات الاستثناء التي منحت للكثير من البعثيين والتي ترتب عليها منحهم مناصب او اعادة للوظيفة".

واضاف، ان "هذه القرارات غير قانونية، ومخالفة للمادة (12) من قانون المساءلة والعدالة رقم ( 10) لسنة 2008 التي نصت على موافقات الاستثناء التي تمنح للبعثيين في اعادتهم للوظيفة او غيرها لاتعتبر نافذة بشكل قانوني الا بعد موافقة ومصادقة مجلس النواب".

واوضح، انه "بشكل جازم نقول ان اغلب او جميع قرارات الاستثناء التي منحت، جميعها غير قانونية لكونها لم تستكمل بموافقة مجلس النواب وعليه نطالب مجلس النواب بمخاطبة هيئة المساءلة والعدالة لتزويدهم بجميع قرارات الاستثناء لاتخاذ الاجراءات القانونية بذلك".

ا.ح

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