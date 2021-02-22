العمليات المشتركة تحدد الجهة التي تقف وراء استهداف الخضراء

2021/02/22 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن الجهة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي بحسب القناة الرسمية، ان"الصواريخ التي استهدفت الخضراء انطلقت من جهة الكرادة".واضاف، ان "الجماعات المنفلتة هي من تقف وراء اطلاق الصواريخ".

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