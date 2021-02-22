شاهد.. آثار القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

2021/02/22 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز صوراً حصرية لاثار القصف الذي استهدف محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

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