البرلمان العربي يوافق على بيان يدعم فيه العراق ويدين الأعمال الإرهابية ويرحب بموعد الانتخابات المبكرة

2021/02/22 | 20:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة: الصباح

وافق البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، على بيان يدعم فيه العراق ويدين الأعمال الإرهابية ويرحب بموعد الانتخابات المبكرة.

وفي ما يلي نص البيان:

1.



يدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في وسط العاصمة العراقية بغداد يوم 21 يناير 2021 وادت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى ويؤكد على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من جهود الحكومة العراقية وارادة الشعب العراقي في فرض الامن والاستقرار ولن تزيده الا عزما وإصرارا على التصدي بكل قوة لمخططات واعمال التنظيمات الإرهابية ويؤكد على تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على هذه التنظيمات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لها.

2.



يدعم الجهود الأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش في جمهورية العراق لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وخاصة عملية "ثأر الشهداء" التي أطلقت القوات الأمنية العراقية المرحلة الأولى منها في محافظات الانبار وكركوك وصلاح الدين.

3.



يرحب بقرار مجلس الوزراء العراقي تحديد موعد الانتخابات العامة المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل لتذليل كافة العقبات الفنية ويدعو الدول العربية إلى دعم ومساندة الحكومة العراقية من اجل إنجاح هذا الاستحقاق السياسي والدستوري الهام واجرائه في ظل أجواء آمنة ونزيهة وعادلة على نحو يلبى تطلعات الشعب العربي في تحقيق الامن والاستقرار.

4.يدين الاعتداءات الصاروخية الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل في 15 فبراير 2021 ويؤكد على دعم جمهورية العراق في مواجهة التدخلات الاقليمية في شؤونها الداخلية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي الاعتداءات الخارجية المتكررة على الأراضي العراقية وخاصة الاعتداءات التركية التي تنتهك كافة القوانين والاعراف الدولية.

5.



يجدد دعوته الى الدول العربية لتطوير علاقاتها مع جمهورية العراق في كافة المجالات وعلى كافة المستويات وخاصة من خلال مشروعات اقتصادية واستثمارية مشتركة تنعكس عوائدها مباشرة على الشعب العراقي ويدعو الى سرعة استكمال مشروع الربط الكهربائي ببن العراق ودول مجلس التعاون الخليجي لدوره المرتقب في خدمة مصالح الشعوب في كلا الجانبين.

يشار الى ان اجتماعات البرلمان العربي حضرها النائب ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون السياسية والامن القومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي يوافق على بيان يدعم فيه العراق ويدين الأعمال الإرهابية ويرحب بموعد الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي يوافق على بيان يدعم فيه العراق ويدين الأعمال الإرهابية ويرحب بموعد الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).