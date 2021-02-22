سلطات الإقليم تنفي الاتهامات حول منعها النازحين من العودة الطوعية

2021/02/22 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت سلطات إقليم كردستان على التصريحات الأخيرة لوكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، والتي تضمنت اتهامات للإقليم بعرقلة العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم.

وأعرب مركز تنسيق الأزمات المشترك التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كردستان عن رفضه الاتهام رفضاً قاطعاً، عادا إياه اتهاماً باطلاً، لا صلة له بالواقع، مبينا ان النوري لم يقدم أي دليل يذكر على تصريحاته في الوقت الذي يقول فيه النازحون إن عودتهم تنطوي على مخاطر كبيرة.

وأضاف المركز ان إقليم كردستان كان ولا يزال ملاذاً آمناً للجميع من النازحين والفارين من ظلم الإرهاب والمجاميع المسلحة، لافتا الى ان حكومة الإقليم سهلت العودة الطوعية لنحو سبع مئة وخمسين ألف نازح إلى ديارهم.

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