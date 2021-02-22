صحة الكرخ تعلن تقديم مقترحات لمواجهة خطر كورونا بديلة عن الحظر

2021/02/22 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، تقديم مقترحات لمواجهة كورونا بدلاً من الحظر الشامل، فيما اعتبر أن عمليات التعفير مجرد هدر للأموال والجهد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الحجامي قوله إن "بعض المناطق ملتزمة بالاجراءات الوقائية واخرى غير ملتزمة منها المناطق الشعبية"، مبينا أن "هناك انخفاضا بسيطا بالاصابات بكورونا إلا أن ذلك لا يعني استمرارها بالانخفاض".

وأضاف الحجامي: "نتوقع هناك زيادة بعدد الاصابات لعدم وجود التزام كامل بالاجراءات الوقائية"، لافتا الى أن "هناك مجموعة مقترحات لمواجهة كورونا بدلا من الحظر الشامل مثل تقليل ساعات الدوام والغاء التجمعات وتحديد عدد الاشخاص المستقلين لسيارات نقل الركاب مع فرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة".

وأكد أن "الحظر الشامل سيضر باصحاب المهن الحرة والكسبة"، معتبرا أن "عمليات التعفير مجرد هدر للاموال والجهد".

وأعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، تسجيل 693 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين، تسجيل 3864 إصابة جديدة في عموم محافظات البلاد، مع وفاة 23 مصاباً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويوم أمس، تحدث وزير الصحة، حسن التميمي، عن تطورات الموقف الوبائي في العراق، فيما نفى دخول كميات من لقاحات كورونا الى داخل البلاد خلال الايام الماضية.

وقال الوزير التميمي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، انه "لا صحة لدخول كمية من لقاح كورونا إلى العراق ومنحها لمسؤولين "، مشيرا الى ان "السلالة الجديدة تمتاز بسرعة الانتشار وهي اشد اعراضاً من السلالة الأولى وتصيب الأطفال والشباب بنحو واضح".

وبين ان "ما نمر به حالياً هو موجة ثانية من جائحة كورونا في العراق"، مضيفا ان "ارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية هما من يحددان موعد انتهاء الوجبة الثانية وعدم الالتزام سيطيل بقائها".

وتابع "للأسف لاحظنا عدم التزام من قبل مقاهي وتجمعات تستخدم أضواء خافتة وتم رصدها وخاصة في منطقة الكرادة وتعاملنا معها ".

وأكد "المواطنون لبوا دعوة وزارة الصحة للالتزام وخاصة في المناطق الشعبية وهذا تحقق بشكل واضح ، تجولت في مناطق الفرات وأبو غريب والكرخ والأعظمية وحي سومر ومناطق أخرى ولاحظنا حتى الأطفال يرتدون الكمامة".

ولوح بإجراءات متشددة في حال استمرار ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بالقول "من الممكن أن نعزل منطقة عن منطقة أو محافظة عن محافظة ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا"، قائلاً: "لاحظنا التزاماً أفضل في جانب الكرخ ببغداد وايضاً هناك متابعة للملامسين ما اسهم بالكشف عن العديد من الإصابات".

وشدد بالقول: "إذا استمر التزام المواطنين ستكون النتائج أفضل ونستطيع تقليل الإصابات بفترة قصيرة".

ونبه "ندرس حالياً خطة صحية بشأن زيارة الأمام الكاظم المرتقبة والمرجعية الرشيدة شددت على الالتزام بإجراءات الوقاية والحظر، كما ستكون هناك قرارات تخص الزيارة ولدينا تواصل مع ادارات المراقد والعتبات بهذا الخصوص".

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