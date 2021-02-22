2021/02/22 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي كالياري ، صاحب المركز الثامن عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو بعد سلسلة من 16 مباراة متتالية من دون فوز.

وجاء في بيان النادي الواقع في جزيرة ساردينيا،" يعلن كالياري إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه كمدرب للفريق الأول".

وأشارت تقارير صحفية إيطالية عدة إلى أن خلفه سيكون ليوناردو سيمبليتشي مدرب سبال السابق.

ووصل دي فرانشيسكو إلى كالياري الصيف الفائت، وبدأ الموسم بطريقة إيجابية حيث كان يحتل المركز الحادي عشر بعد سبع مراحل، قبل أن يدخل فريقه في دوامة نتائج كارثية حيث لم يحقق الفوز في مبارياته الـ16 الأخيرة، وتحديدًا منذ السابع من تشرين الثاني الماضي.

واكتفى كالياري بنقطة ، وهو يبتعد حاليًا بفارق خمس نقاط عن تورينو، السابع عشر، آخر المراكز الآمنة، بعيدا عن صراع الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وحسمت الخسارة بهدف دون رد أمام تورينو يوم الجمعة الماضي قرار الرئيس توماسو جويليني الذي سبق أن جدد عقد المدرب حتى عام 2023 في أواخركانون الثاني الفائت بعد الخسارة (1-صفر) أمام جنوى.

لكن هذه الثقة التي وضعها بدي فرانشيسكو والصفقات التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية (البلجيكي رادجا ناينجولان ودانييلي روجاني) لم تكن كافية لإيقاف سلسلة النتائج السيئة.

يذكر أن أوزيبيو، صاحب الـ51 عامًا، سبق أن أشرف على ساسوولو بين عامي 2012 و2017، وروما بين 2017 و2019.

ويحل كالياري يوم الأحد المقبل على كروتوني ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم بعد انقضاء 23 جولة، برصيد 53 نقطة، فيما يأتي جاره إيه سي ميلان في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بعدما حسم النيراتزوري ديربي الغضب لصالحه أمس الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقالة مدرب في الدوري الإيطالي بعد خسارة فريقه (16) مباراة متتالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقالة مدرب في الدوري الإيطالي بعد خسارة فريقه (16) مباراة متتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).