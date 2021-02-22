داخلية إقليم كردستان: الذين نفذوا الهجوم الصاروخي على مدينة اربيل دخلوا المدينة من مناطق خارج الاقليم

2021/02/22 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/اكدت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان ان الذين نفذوا الهجوم الصاروخي على مدينة اربيل دخلوا المدينة من خارج حدود اقليم كردستان وأنها تنتظر من الحكومة الاتحادية إلقاء القبض عليهم.وقال ريبر احمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان في تصريحات صحافية إنه بسبب التسهيلات في النقاط للذين يدخلون اقليم كردستان من المناطق العراقية الاخرى، استغل اشخاص هذه التسهيلات وتسللوا الى اربيل وقاموا باعمالهم الاجرامية التي استهدفت عدة احياء في اربيل والمطار الدولي.واضاف انه من اجل التحقيق في الهجمات الصاروخية، تم تشكيل لجنة، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مشيرا الى أن لجنة بغداد زارت أربيل وعملت مع لجنة حكومة الإقليم، منوها إلى أن حكومة الإقليم تنتظر نتائج اعمال اللجنة، ./إنتهى

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