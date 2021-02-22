اللواء تحسين الخفاجي: الصواريخ التي سقطت على الخضراء انطلقت من جهة الكرادة

2021/02/22 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ان الصواريخ التي سقطت على الخضراء انطلقت من جهة الكرادة ".وقال الخفاجي في تصريح متلفز :"ان الجهد الاستخباري مكن القوات الامنية من الوصول لبقايا داعش , مضيفا ان تعاون المواطن مع القوات الامنية يدعم الجهد الاستخباري/انتهى2

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