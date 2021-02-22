الإعلام الأمني يصدر بياناً بشأن قصف الخضراء ببغداد

2021/02/22 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد....

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