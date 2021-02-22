2021/02/22 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الاثنين، مع السفير الامريكي في بغداد سبل التعاون المشترك بين البلدين لمجابهة جائحة كورونا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل مواجهة كورونا ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل مواجهة كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).